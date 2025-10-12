Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

Вкратце:
- Летом Александра Машлятина и Иван Кабанков намекнули на помолвку
- Инсайдеры заговорили о свадьбе пары
В начале июня украинская актриса и комик Александра Машлятина спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом - фотографом Иваном Кабанковым. Тогда артистка опубликовала совместное фото с возлюбленном, на котором можно рассмотреть кольцо на ее безымянном пальце.
В комментариях пару стали поздравлять с помолвкой, однако ни подтверждать, ни отрицать выход их отношений на новый уровень Машлятина и Кабанков не стали. Впрочем, со временем в этом отпала необходимость.
Инсайдеры рассказали изданию ТСН.ua, что между Александрой и Иваном все действительно серьезно. Помолвка состоялась, и теперь артистка готовится к замужеству.
Что такое Женский Квартал?
Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.
