Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

Александра Машлятина и ее избранник решили узаконить отношения.

https://glavred.info/starnews/zvezda-zhenskogo-kvartala-vpervye-vyhodit-zamuzh-istochnik-10705871.html Ссылка скопирована

Александра Машлятина личная жизнь - актриса выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashliatina

Вкратце:

Летом Александра Машлятина и Иван Кабанков намекнули на помолвку

Инсайдеры заговорили о свадьбе пары

В начале июня украинская актриса и комик Александра Машлятина спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом - фотографом Иваном Кабанковым. Тогда артистка опубликовала совместное фото с возлюбленном, на котором можно рассмотреть кольцо на ее безымянном пальце.

В комментариях пару стали поздравлять с помолвкой, однако ни подтверждать, ни отрицать выход их отношений на новый уровень Машлятина и Кабанков не стали. Впрочем, со временем в этом отпала необходимость.

видео дня

Инсайдеры рассказали изданию ТСН.ua, что между Александрой и Иваном все действительно серьезно. Помолвка состоялась, и теперь артистка готовится к замужеству.

Александра Машлятина и Иван Кабанков / фото: instagram.com/ivankabankov

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об истинной причине развода Андрея Беднякова и Насти Короткой. Актриса разоткровенничалась, почему решилась уйти от мужа после 10 лет брака.

Также украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о бывшем муже - поддерживают ли они контакт, и принимает ли он участие в жизни детей.

Читайте также:

Что такое Женский Квартал? Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред