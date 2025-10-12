Укр
Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

Анна Подгорная
12 октября 2025, 17:40
Александра Машлятина и ее избранник решили узаконить отношения.
Александра Машлятина с женихом
Александра Машлятина личная жизнь - актриса выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashliatina

Вкратце:

  • Летом Александра Машлятина и Иван Кабанков намекнули на помолвку
  • Инсайдеры заговорили о свадьбе пары

В начале июня украинская актриса и комик Александра Машлятина спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом - фотографом Иваном Кабанковым. Тогда артистка опубликовала совместное фото с возлюбленном, на котором можно рассмотреть кольцо на ее безымянном пальце.

В комментариях пару стали поздравлять с помолвкой, однако ни подтверждать, ни отрицать выход их отношений на новый уровень Машлятина и Кабанков не стали. Впрочем, со временем в этом отпала необходимость.

Инсайдеры рассказали изданию ТСН.ua, что между Александрой и Иваном все действительно серьезно. Помолвка состоялась, и теперь артистка готовится к замужеству.

Александра Машлятина, Иван Кабанков
Александра Машлятина и Иван Кабанков / фото: instagram.com/ivankabankov

Ранее Главред рассказывал об истинной причине развода Андрея Беднякова и Насти Короткой. Актриса разоткровенничалась, почему решилась уйти от мужа после 10 лет брака.

Также украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о бывшем муже - поддерживают ли они контакт, и принимает ли он участие в жизни детей.

Что такое Женский Квартал?

Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

