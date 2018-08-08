"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме

Попытка "форсануть" и "побыть на стиле" у скандальной поп-исполнительницы получилась неоднозначной.
Известная украинская певица Светлана Лобода, регулярно гастролирующая по России, опубликовала фото со съемок клипа на песню Superstar.
На снимке она позировала облаченной в громадную шубу, надетую прямо на «модный» спортивный костюм леопардовой расцветки.
Подписчики не отказали себе в удовольствии потроллить и поиздеваться над исполнительницей.
«Самка ленивца», «Многие звезды и люди бомонда отказались уже от натурального меха. Почему же наши звезды не могут?», «Шкураааааа. Пара-рам-пам»». «Шуба летом. Светлана -это просто жесть», «Сколько трупов зверей на себе носите?»
Напомним, ранее сообщалось о том, что папарацци «поймали» Лободу, гуляющую с детьми в Подмосковье.