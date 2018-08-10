“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде

Светлана Лобода позировала в странном образе / instagram.com/lobodaofficial

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в странном образе — в туфлях на высоких каблуках, в спортивных шортах, кофте, плаще и в очках.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 13 часов он собрал более 93 тысяч лайков.

Исполнительница позировала стоя, она поставила одну ногу на баскетбольный мяч. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

“Ужасный вид из ужаснейших!!! Светлана!!!!”, — поделилась ulianova4054. “… Как цыганка: все свое ношу с собой (точнее сказать, на себе)”, — написала mariya_mostovaya_. “Ляпота!”, — считает prazdnikovsergei.

Светлана Лобода позировала в странном образе / instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.