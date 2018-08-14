Постаревшая Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом

Алла Пугачева шокировала фанатов внешним видом / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева разочаровала поклонников своим видом на последнем фото в кругу друзей.

К ней в Юрмалу в гости наведались российский композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Именно на странице в Instagram Проскуряковой появилось фото, которое ужаснуло фанатов Примадонны – на нем она выглядит располневшей и постаревшей.

«Дружеский ужин, прекрасные люди рядом!», - написала Проскурякова.

На снимке Пугачева запечатлена в черной футболке, светлых джинсах и яркой накидке – вся эта одежда создала ощущение "спасательного круга" на талии, отметили подписчики.

Ранее в Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву.