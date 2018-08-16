"Смело!": Melovin поделился жутким видео прокола носа

Melovin сделал пирсинг носа / УНИАН

Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) решил поэксперементировать над внешностью.

Артист на своей странице в Instagram показал черно-белое видео, как он делал пирсинг септума – так называется прокол перегородки носа.

"Да. Настоящая. Давно мечтал. И это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему!", - подписал ролик Melovin.

Мнение поклонников разделилось: одни расхваливали артиста за смелый поступок, другие же посчитали, что ему не идет такой аксессуар на носу в виде кольца.

"Смело!", "Класс. Тебе очень идет", "Мне одной страшно? Это больно?", "Тот случай, когда внешность и так яркая и эффектная, но нет, ее нужно портить вот такими штуками"¸ - писали юзеры.

Кроме того, артист похвастался фото уже после прокола.

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 15 Авг 2018 в 1:26 PDT

Ранее Melovin показал редкое фото своей мамы.