"Веруня огонь": Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой

Вера Брежнева сразила фанатов наповал стройными формами

Известная украинская певица Вера Брежнева покорила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram знаменитость похвасталась снимком в черном топе и черных шортах с высокой талией.

"Еще не ушло, я уже по нему скучаю...", - подписала снимок артистка.

Подписчики восхитились стройной фигурой певицы, и назвали примером для подражания.

"Роскошная фигура", "Веруня огонь", "Бомба", "Как Вам удается держать себя в такой форме?", "Ты прекрасна, отличный пример для подражания", - оставляли комплименты фанаты.

Ранее Вера Брежнева похвасталась снимком в необычном пиджаке.