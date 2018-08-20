"Веруня огонь": Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой

Певица отметила, что уже начала тосковать по лету.
Известная украинская певица Вера Брежнева покорила поклонников новым фото.
На своей странице в Instagram знаменитость похвасталась снимком в черном топе и черных шортах с высокой талией.
"Еще не ушло, я уже по нему скучаю...", - подписала снимок артистка.
Подписчики восхитились стройной фигурой певицы, и назвали примером для подражания.
"Роскошная фигура", "Веруня огонь", "Бомба", "Как Вам удается держать себя в такой форме?", "Ты прекрасна, отличный пример для подражания", - оставляли комплименты фанаты.
Ранее Вера Брежнева похвасталась снимком в необычном пиджаке.