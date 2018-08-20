"Веруня огонь": Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой

20 августа 2018, 14:36

Певица отметила, что уже начала тосковать по лету.

Вера Брежнева
Вера Брежнева сразила фанатов наповал стройными формами

Известная украинская певица Вера Брежнева покорила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram знаменитость похвасталась снимком в черном топе и черных шортах с высокой талией.

"Еще не ушло, я уже по нему скучаю...", - подписала снимок артистка.

Подписчики восхитились стройной фигурой певицы, и назвали примером для подражания.

"Роскошная фигура", "Веруня огонь", "Бомба", "Как Вам удается держать себя в такой форме?", "Ты прекрасна, отличный пример для подражания", - оставляли комплименты фанаты.

Еще не ушло, я уже по нему скучаю... ?

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Ранее Вера Брежнева похвасталась снимком в необычном пиджаке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
певица Вера Брежнева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:07
Силикон или свое: Алина Гросу призналась, прибегала ли к пластическим операциям
14:58
В Минобороны рассказали, какой "сюрприз" готовят боевики "Л/ДНР" ко Дню независимости Украины
14:36
"Веруня огонь": Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой
14:25
Харьковский школьник помочился с памятника погибшим во Второй мировой войне Видео
14:03
"Вечно молодая": Ольга Сумская покорила фанатов фото без макияжа
13:41
Bullet For My Valentine, Guano Apes, Sepultura: стал известен лайн-ап юбилейного украинского оупен-эйра ZaxidFest Фото
13:33
"Под 60, пьяный". В полиции рассказали о харьковском стрелке, фото 18+ Видео
13:32
СМИ узнали о решении Кремля по "выборам" в "ЛДНР"
13:09
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на День независимости
13:01
Заложник Путина мнение
12:47
На Арабатке за день утонули пять мужчин
12:24
Украинцу в России дали два года тюрьмы за "экстремизм"
12:24
"Эти гениталии уже отработанный материал": Волочкова нарвалась на критику из-за шпагата на лодке
12:22
Гибель украинцев в ДТП в Польше: водителю автобуса избрали меру пресечения Видео
11:56
Опубликовано видео ликвидации харьковского стрелка Видео
11:42
Алина Гросу откровенно рассказала о романе с женатым футболистом Видео
11:34
В Украине начали серийный выпуск боеприпасов для советской пушки
11:32
Профессиональный гонщик объяснил украинским водителям, что делать во время ливня Видео
10:55
Пыль столбом стоит: в Сеть выложили видео пьяного "отдыха" полуголой украинки в Кирилловке Видео
10:53
"Плевок в соперника". В Турции украинского форварда выгнали с поля на матче суперлиги Видео
10:33
"Жуть какая-то, словно неживая": Светлана Лобода ужаснула поклонников внешним видом
10:28
Стрельба в Харькове у горсовета, гибель копа: все, что известно о преступлении Фото Видео
10:12
Россия решила отказаться от украинских деталей в своем бомбардировщике
09:55
"Мирабелла в сельской школе". Психолог объяснила, почему детей не стоит называть очень редкими именами Видео
09:36
Девушка дня Instagram: роскошная модель с выдающимся бюстом София Казакова Фото
09:30
Вслед за долларом в Украине стремглав дорожает евро
09:29
Кровавая стрельба у горсовета Харькова: СМИ назвали имя погибшего копа Фото Видео
08:40
"Малое облако грозит мощным ливнем и грозой": синоптики уточнили прогноз на понедельник
08:35
"Такая крутая леди". Ани Лорак поделилась черно-белым фото в стильном платье
08:34
Разум у украинцев не в авторитете мнение
08:05
"Нападение, десять выстрелов". СМИ узнали подробности стрельбы у горсовета в Харькове Фото Видео
07:54
Свадебный людоед: зачем Европа дружит с массовым убийцей Путиным мнение
07:40
Смертельное ДТП с украинским автобусом в Польше: водитель "не знал маршрут и знак не заметил" Видео
07:19
Ранен охранник, погиб коп. В Харькове у горсовета произошла стрельба Фото Видео
06:32
Стало известно, какая грудь нравится богатым мужчинам, а какая – бедным
06:13
"Стремительно растущий доллар": эксперт назвал причину обвала рыка криптовалют
05:45
Австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря Фото
05:19
Ученые рассказали об опасности популярных антибиотиков
04:51
В Украине проверили уличные киоски по продаже еды - результаты шокируют
04:23
Какие продукты нельзя совмещать между собой Видео
04:01
"Погодные аномалии и долгоиграющие конфликты": озвучен гороскоп на последнюю декаду августа-2018
03:36
"Ван Дамм прикурил и умер": в сети раскритиковали новое фото Волочковой
03:08
Ученые назвали вредную привычку, которая ведет к одиночеству Видео
02:36
В Мариуполе неизвестные в масках напали на участников арт-мероприятия Фото
02:18
В Украине показали разработки боевого дрона-камикадзе "Демон": опубликованы фото Фото Видео
01:57
В Гарварде по результатам исследований назвали Голодомор украинцев "искусственным" Видео
01:35
Зибров показал шикарную растяжку при подготовке к "Танцам со звездами": опубликовано фото
01:10
Украинский прыгун в воду Пригоров поехал на соревнования в Крым: опубликованы фото
00:27
Опубликовано видео торжественной речи Путина на свадьбе главы МИД Австрии Видео
19 августа, воскресенье
23:56
"Курни и вступи в артиллерию". Нардеп Татьяна Чорновол выучилась на артиллериста Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять