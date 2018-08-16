"Костюм бомбический". Вера Брежнева похвасталась снимком в необычном пиджаке

Вера Брежнева покрасовалась в необычном пиджаке / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в черном коротком необычном пиджаке, в штанах и в босоножках.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 187 тысяч лайков.

"Вернулась к работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза", — подписала фото исполнительница.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Костюм бомбический", — считает pyroart_kz. "Она просто богиня красоты", — написал nikolai.kotkin. "Ты похудела, опять диета?", — поинтересовался serg2592.

Вера Брежнева покрасовалась в необычном пиджаке / instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.