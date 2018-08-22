"Вот это вид сзади": украинская телеведущая восхитила подтянутой фигурой

Валерия Крук позировала в нюдовом купальнике на отдыхе.
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками фотоиз отдыха в Черногории.
На своей странице в Instagram она выставила снимок, на котором позирует на балконе отеля в купальнике.
Подписчики знаменитости отметили, что у нее шикарные ноги, и потрясающие ягодицы.
"Валерия, нельзя такие фотки выставлять, у людей давление поднимается! ", "Вот это вид сзади", "Даже не верится что есть такие формы", "Божественно красивая", "Разве можно быть такой красивой", - расхваливали подписчики.
Ранее Валерия Крук взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье.