"Вот это вид сзади": украинская телеведущая восхитила подтянутой фигурой

Валерия Крук покрасовалась фигурой в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками фотоиз отдыха в Черногории.

На своей странице в Instagram она выставила снимок, на котором позирует на балконе отеля в купальнике.

Подписчики знаменитости отметили, что у нее шикарные ноги, и потрясающие ягодицы.

"Валерия, нельзя такие фотки выставлять, у людей давление поднимается! ", "Вот это вид сзади", "Даже не верится что есть такие формы", "Божественно красивая", "Разве можно быть такой красивой", - расхваливали подписчики.

#summervibes#montenegro#view Публикация от Валерия Крук (@valeriyakruk) 20 Авг 2018 в 1:32 PDT

Ранее Валерия Крук взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье.