"Я аж залипла, фигура - космос": украинская телеведущая заворожила фанатов жарким видео

23 августа 2018, 06:14

Знаменитость продемонстрировала фигуру со всех ракурсов.

Валерия Крук
Валерия Крук похвасталась шикарным телом в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками откровенным видео.

На своей странице в Instagram она выставила ролик, на котором позирует на отдыхе в Черногории в белом слитном купальнике. Крук соблазнительно крутится у достопримечательности, демонстрируя идеально подтянутое тело.

Подписчики ведущей назвали ее сексуальной, и расхвалили формы.

"Невероятно сексуальная девушка", "Я аж залипла, фигура - космос", "Валерия, вы идеальна! Фигура мечта!", - восхищались подписчики.

❤️#myvacation#summervibes#nofilters

Публикация от Валерия Крук (@valeriyakruk)

Ранее Валерия Крук восхитила подтянутой фигурой.

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ведущая Валерия Крук
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