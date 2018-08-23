"Я аж залипла, фигура - космос": украинская телеведущая заворожила фанатов жарким видео

Знаменитость продемонстрировала фигуру со всех ракурсов.
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками откровенным видео.
На своей странице в Instagram она выставила ролик, на котором позирует на отдыхе в Черногории в белом слитном купальнике. Крук соблазнительно крутится у достопримечательности, демонстрируя идеально подтянутое тело.
Подписчики ведущей назвали ее сексуальной, и расхвалили формы.
"Невероятно сексуальная девушка", "Я аж залипла, фигура - космос", "Валерия, вы идеальна! Фигура мечта!", - восхищались подписчики.
Ранее Валерия Крук восхитила подтянутой фигурой.