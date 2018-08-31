YouTube огласил список самых популярных клипов лета-2018

Лидером YouTube Music стал клип с 728 миллионами просмотров / Скриншот

Сервис видеоклипов YouTube Music огласил свой список самых популярных песен лета 2018 года., При подсчете учитывалось число просмотров с 28 мая по 25 августа.

Возглавила рейтинг композиция Girls Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. В нем снялись актриса Галь Гадот и комик Сара Сильверман. Клип собрал 728 миллионов просмотров.

На втором месте оказалась песня Te Bote (Remix) рэперов Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna.

В тройку лидеров также вошел Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du.

Напомним, украинская группа Kazka с песней "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которая за время существования украинского чарта клипов, попала в топ.