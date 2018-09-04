Queen B – 37: интересные факты и лучшие клипы Бейонсе

4 сентября 2018, 13:38

Знаменитость отмечает свой 37 день рождения.

Бейонсе
Бейонсе 4 сентября исполняется 37 лет / https://www.instagram.com/beyonce/?hl=ru

Культовая американская певица Бейонсе 4 сентября празднует 37 день рождения.

Бейонсе Жизель Картер Ноулз (полное имя исполнительницы) вошла в историю музыкального мира благодаря своим выдающимся талантам – она попала на большую сцену в 9 лет, и с тех пор успела завоевать множество наград и званий, и стала самой коммерчески успешной артисткой современности.

Слава к Бейонсе пришла в конце 1990-х годов, когда она была солисткой женской R&B группы Destiny’s Child. После распада коллектива она начала сольную карьеру,  и выпустила в 2003 году свой дебютный сольный альбом Dangerously in Love, в который входили такие хиты, как Crazy in Love и Baby Boy, и который стал одним из самых успешных альбомов 2003 года. 

Интересные факты

1. Некоторое время скептики подвергали сомнению истинный возраст Бейонсе. Дело в том, что объявился некий сотрудник медицинского центра в Хьюстоне, родном городе певицы, который с радостью предоставил СМИ копии медицинских карт Бейонсе, где значилось, что она родилась 4 сентября 1974 года. По официальным же данным, дива родилась в 1981 году.

2. Бейонсе - обладательница 20 статуэток "Грэмми", титула самой успешной исполнительницы 2000-х по версии Billboard и звание самой богатой и влиятельной артистки по версии Forbes.

3. Среди множества ее прозвищ наиболее популярны – Bey, В, Queen B и поп-принцесса.

4. Руми, Сэр, Блю Айви — зарегистрированные торговые знаки. Бейонсе предусмотрительно оформила документы на имена своих детей, так что никто кроме нее не сможет использовать их в коммерческих целях. 

5. Объявление о беременности Бейонсе попало в Книгу рекордов Гиннеса как сообщение, вызвавшее самое большое количество твитов в секунду.

Лучшие клипы Queen B

1. Single Ladies (Put a Ring on It) (2009)

Сингл Single Ladies сальбома I Am… Sasha Fierce  стал 5-м синглом Бейонсе, возглавившим Billboard Hot 100. Культовый танец с черно-белого клипа сразу стали учить все фанаты знаменитости.

2. Beautiful Liar (2009)

Это трек, записанный совместно с Шакирой, стал одним из хитов 2007 года в Billboard Hot 100. Также Beautiful Liar получила премию 2007 года MTV Video Music Awards за лучший дуэт.

3. Sweet Dreams (2009)

Sweet Dreams была одной из первых песен, написанных для готовящегося альбома I Am… Sasha Fierce.

4. Run the World (Girls) (2011)

Название и текст песни содержит непримиримо агрессивное послание, поддерживающее расширение возможностей женщин. Run the World изначально разделила критиков: одни похвалили песню, ее музыкальное направление и агрессивность Бейонсе, в то время как другие критиковали поднятие прошлых тем и заявили, что хотели бы, чтобы Бейонсе освещала новые темы.

5. Crazy In Love (2003)

Эту песню Бейонсе записала дуэтом с американским рэпером Jay-Z, который после стал ее супругом. Клип был восхвален критиками и заработал три награды на 2003 MTV Video Music Awards в категориях "Лучшее Женское Видео", "Лучшее R&B Видео" и "Лучшая Хореография".

Ранее Бейонсе засветила ягодицы в ультракоротких шортах: фото.

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клип Бейонсе день рождения
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