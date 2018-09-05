"Это Тилль подарил?": Светлана Лобода похвасталась дорогим презентом

Светлана Лобода показала дорогой подарок / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая во второй раз стала мамой, и три месяца назад родила дочь по имени Тильда, похвасталась дорогим подарком.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует с букетом на фоне автомобиля Mercedes S-Class 2017 года.

"Утро бывает добрым", - подписала фото Лобода.

Подписчики стали поздравлять знаменитость, подозревая, что такое дорогое авто немецкой марки ей предоставил солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн за рождение дочери.

"Кайф! Поздравляю", "Подарок от Тилля?", "Немец от немца", "Это Тилль подарил?", - спрашивали подписчики.

утро бывает добрым ?? Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 4 Сен 2018 в 2:46 PDT

Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. В СМИ активно обсуждается слух о том, что именно Тильль является отцом будущего ребенка Лободы – мол, даже срок совпадает.

Ранее Светлана Лобода показала фото с сестрой.