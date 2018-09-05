"Это Тилль подарил?": Светлана Лобода похвасталась дорогим презентом

Знаменитость поделилась фото на фоне автомобиля немецкой марки.
Украинская певица Светлана Лобода, которая во второй раз стала мамой, и три месяца назад родила дочь по имени Тильда, похвасталась дорогим подарком.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует с букетом на фоне автомобиля Mercedes S-Class 2017 года.
"Утро бывает добрым", - подписала фото Лобода.
Подписчики стали поздравлять знаменитость, подозревая, что такое дорогое авто немецкой марки ей предоставил солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн за рождение дочери.
"Кайф! Поздравляю", "Подарок от Тилля?", "Немец от немца", "Это Тилль подарил?", - спрашивали подписчики.
Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. В СМИ активно обсуждается слух о том, что именно Тильль является отцом будущего ребенка Лободы – мол, даже срок совпадает.
Ранее Светлана Лобода показала фото с сестрой.