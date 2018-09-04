"Очень похожи улыбки": Светлана Лобода показала фото с сестрой

Светлана Лобода опубликовала фото с сестрой Ксенией / instagram.com/lobodaofficial

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена со своей младшей сестрой — Ксенией.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 22 часа он собрал более 223 тысяч лайков.

"Моя прекрасная сестра", — подписала фото исполнительница.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Очень похожи улыбки, красотки", — поделилась мнением ksenia_067.

"И вправду — очень прекрасная!)", — написала lerochka170311. "Какая красавица! Это семейное!", — считает surikova2936.

Светлана Лобода опубликовала фото с сестрой Ксенией / instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.