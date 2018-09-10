Стало, кто будет петь за Украину на "Детском Евровидении": опубликовано видео

Дарина Красновецкая / holoskrainy.ua

11-летняя жительница Винницы Дарина Красновецкая будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2018".

Соответствующее сообщение было опубликовано в социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, конкурс будет проходить 25 ноября нынешнего года в Минске.

К слову, Красновецкая, несмотря на юный возраст, занимается вокалом уже несколько лет. В ее активе значится участие в телевизионном талант-шоу канала "1+1" − "Голос. Дети", а также в престижном вокальном конкурсе "Черноморские игры".

Напомним, ранее сообщалось о том, что звезды призвали к бойкоту Евровидения-2019 в Израле.