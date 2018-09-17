Девушка-агрегат. "Горячая" фитнес-модель показала новые откровенные снимки

Фитнес-инструктор, бодибилдер и модель Анллела Сагра в короткие сроки добилась того, что на ее страницу в социальной сети Instagram подписались более 11 млн человек.

Девушка регулярно балует фанатов откровенными фото и удовольствием демонстрирует им свои "литые", накачанные формы.

Сагра регулярно снимается для специализированных бодибилдерских-журналов − Iron Man, Fitness Curves, Tendencia. Кроме того, девушка запатентовала собственную систему тренировок и выпускает линию спортивного питания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская татуированная фитнес-модель слила в Сеть партию "горячих" фото.