Светлана Лобода спела в ванне и похвасталась ножками, опубликовано видео

Светлана Лобода похвасталась ножками в ванне / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода выложила в Интернет видео, на котором запечатлены ее ноги в ванне.

Ролик артистка опубликовала в своем Instagram Stories и подписала его "For you" (для тебя — Ред.).

Исполнительница позировала в ванне с водой и пела песню украинского композитора и продюсера Константина Меладзе — "Текила-любовь", которая уже пополнила ее репуртуар.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.