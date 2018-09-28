"Тошнит уже": Анастасия Волочкова вызвала отвращение у фанатов жутким видео

Анастасия Волочкова показала свои ноги / instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вызвала отвращением у подписчиков своим новым видео.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась роликом, на котором она в тренировочном наряде показывает гибкость своих стоп.

"Работа над моим телом и совершенствование всегда доставляют мне радость. Мне не жаль физических сил и набитых мозолей для поддержания моего профессионализма. Ведь именно он мое кредо. И всегда говорит за меня. А в завершении репетиции снять пуанты и еще немного поработать обнаженными ножками-так приятно. А вы умеете танцевать на пуантах?", - поинтересовалась балерина.

Но вместо ответа на вопрос Волочковой, подписчики артистки засыпали ее критикой, возмутившись видом ее ног и спортивных штанов.

"Тошнит уже от уродливых пальцев на ногах", "Раньше хоть какие-то потуги на фуэте были, а теперь только похрустывание артритных ножек у станка", "Фильм ужасов. На ночь нельзя смотреть. Реально страшно", "У меня просто эстетическая диарея, когда вижу эти штанишки. Почему именно такие?", - критиковали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников намеком на воссоединение с мужем.