"Тошнит уже": Анастасия Волочкова вызвала отвращение у фанатов жутким видео

Балерина продемонстрировала свои ноги без пуантов.
42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вызвала отвращением у подписчиков своим новым видео.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась роликом, на котором она в тренировочном наряде показывает гибкость своих стоп.
"Работа над моим телом и совершенствование всегда доставляют мне радость. Мне не жаль физических сил и набитых мозолей для поддержания моего профессионализма. Ведь именно он мое кредо. И всегда говорит за меня. А в завершении репетиции снять пуанты и еще немного поработать обнаженными ножками-так приятно. А вы умеете танцевать на пуантах?", - поинтересовалась балерина.
Но вместо ответа на вопрос Волочковой, подписчики артистки засыпали ее критикой, возмутившись видом ее ног и спортивных штанов.
"Тошнит уже от уродливых пальцев на ногах", "Раньше хоть какие-то потуги на фуэте были, а теперь только похрустывание артритных ножек у станка", "Фильм ужасов. На ночь нельзя смотреть. Реально страшно", "У меня просто эстетическая диарея, когда вижу эти штанишки. Почему именно такие?", - критиковали юзеры.
Работа над моим телом и совершенствование всегда доставляют мне радость. Мне не жаль физических сил и набитых мозолей для поддержания моего профессионализма. Ведь именно он мое кредо. И всегда говорит за меня.? А в завершении репетиции снять пуанты и еще немного поработать обнаженными ножками-так приятно.?? А вы умеете танцевать на пуантах?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #творчество #volochkova #instagood #best #russia #ballet #look #love # me #instagram #enjoy
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