"По цитате прям Кличко переплюнула": Волочкова заинтриговала поклонников намеком на воссоединение с мужем

Одиозная балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников своим новым постом в Instagram.

Она выложила несколько фото, на одном из которых запечатлена со своим бывшим супругом и отцом ее дочери Ариадны – бизнесменом Игорем Вдовиным.

"У меня грандиозная способность по жизни. Быть! А не казаться. Любить. Оставаться. Возвращать тех, кто уходил, чтобы вернуться", – подписала она фото.

Многие увидели в этом намек на воссоединение пары. "Искренне желаю вам быть снова вместе!" – пишет silence1573. "Супер!!! Как я рада!!! Вы такая красивая пара!!! Дочь растет замечательная! Счастья Вам огромного и любви бесконечной!!!" – вторит raimova_zuhra777. "Заинтриговала", – призналась dr.zhuravlova.

Читайте также"Снова есть повод сверкнуть черной дырой": Волочкова показала, как празднует день рождения дочериХотя нашлись и скептики. "Ну да, конечно, жизнь обоих изрядно потрепала, все нагулялись, подурнели, кто-то может поумнел – хотя, если Вдовин к вам вернется, то он дурак!" – считает lydmila74742018. "Да я не думаю, что он совсем ку-ку. Настя просто интригует всех. Получается, что это он тайный поклонник, который ей коня подарил и параебы?" – пишет lydmila74742018. "Такая хвастунишка! Такая фантазерка! А можно об этой своей новой "грандиозной способности" поподробнее? Так любопытно!" – отмечает tatianabogaturova.

"По цитате прям Кличко переплюнула", – считает olga_nails_master_rnd.

Кое-кто дает советы. "Вы бы лучше нам показали, как вы утром дочь в школу провожаете, чем на завтрак кормите. Покажите и докажите нам, что вы хорошая мама. Всякий бред с утра, это уже даже не смешно", – написала tatianaliagoshina.

При этом фото с дочерью вызвало волну критики со стороны Настиных подписчиков. "На втором фото пол дочери отрезала ради того, чтобы "крутой" номер на машине в кадр вошел!" – пишет elenakomissarova. "Главное – Волочкова и машина!!! А дочь так, приложение... Хорошо, что вообще в кадр вошла... Коня не хватает", – добавляет halina302. "Главное машина в кадре, а дочку можно и половину", – с сарказмом отмечает lina_viktorowa.

"А у Вдовина есть машина? Почему вы на своей, если он вернулся? Или ваша гениальная способность относится не к нему?" – поинтересовалась irinagennadievna1956.

Напомним, Волочкова вышла замуж за Вдовина в 2007 году. При этом впоследствии заявляла, что свадебная церемония была фиктивной и официально они так и не были расписаны.

После Вдовина у нее уже были отношения с программистом из Иркутска Михаилом Логиновым. "Сейчас я хочу семью. Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли…. Семь свадебных платьев сменю! Можно же помечтать!" – делилась планами Анастасия в марте этого года.

А на Вдовина Настя еще в прошлом году сильно жаловалась: мол, занял у нее несколько миллионов долларов и не вернул. Да еще и на дочку, по словам Волочковой, не давал ни рубля. "Игорь не то, что не отдает мне долг. У него на продукты денег не допросишься. Я никогда не думала, что он сможет так поступить — отнять деньги не у меня, а у своей собственной дочери. Ну а когда мужчины совершают поступки те или другие, пусть это остается на их совести. Но когда человек на мои деньги содержит свои семьи — старые или новые — это несправедливо", — рассказывала балерина.