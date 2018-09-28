"Пусть бросает своего мужа": фанаты требуют от Лазарева начать отношения с Лорак

Ани Лорак и Сергей Лазарев были бы замечательной парой, уверены фанаты / instagram.com/lazarevsergey

Российский исполнитель Сергей Лазарев трогательно поздравил украинскую певицу Ани Лорак с ее днем рождения – артистке исполнилось 40 лет.

На своей странице в Instagram певец опубликовал фото, на котором он позирует с Лорак, обнимая ее со спины.

"Каролина! очень сложно в мире шоу-бизнеса найти родственную душу!! Я нашел! Тебя! Очень тебя люблю и ценю! Как много пересечений судьбы, иногда даже становится страшно! Начиная с "Утренней звезды". Я верю, что все в жизни не случайно. Я тебе желаю счастья, любви, удовлетворения и восторга от музыки, карьеры, зрителя! Пусть Сонечка растет и радует тебя своими успехами! И пусть не иссякает в тебе твой драйв, желание жить, творить и радовать твою многомиллионную аудиторию! Целую! Я всегда рядом! Твой друг С.Л.", - оставил поздравления артист.

Подписчики Лазарева посоветовали ему после скандала с изменой мужа Лорак, забрать ее к себе, и начать с ней отношения.

"Как красиво вы смотритесь. Вот бы поженились", "Две половинки одного целого", "Мне кажется, они будут вместе", "Пусть бросает своего мужа и строит свою жизнь с Лазаревым", - советовали поклонники.

Ранее специалисты оценили изменения во внешности Ани Лорак.