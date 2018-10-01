"Старухе из жалости что-то там вручили": Ани Лорак похвасталась наградами из России

Ани Лорак похвасталась наградами из России / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая 27 сентября отметила свой юбилей – 40 лет, похвасталась полученной музыкально наградой, полученной в России.

Артистка на своей странице в Instagram рассказала, что победила на премии от Russian Music Box в номинациях "Лучшая певица" и "Шоу года".

"Лучшее шоу "Дива"! Лучшая певица! Премия от Russian Music Box. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Спасибо гениальному режиссеру Олегу Бондарчуку", - написала певица.

Однако подписчики по-разному отреагировали на эту новость: одни утверждли, что Лорак победила заслуженно, другие же посчитали, что ей вручили награды из жалости.

"Старухе из жалости что-то там вручили, чтобы ее приступ не бахнул! Ну, может она теперь успокоится, и перестанет бегать кругами и кричать: я Дива! Уууу, ыыыы! Я Дива! Дива Я!", "Все, теперь можно идти на заслуженный отдых", "Предатель родины", "Искренне поздравляю вас с этими наградами! Вы их достойны!", - писали юзеры.

Ранее фото Ани Лорак из кинотеатра раскритиковали в Сети.