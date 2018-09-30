"Ну и постарела": фото Ани Лорак из кинотеатра раскритиковали в Сети

Ани Лорак показала снимок из кинотеатра и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица — 40-летняя Ани Лорак (Каролина Куек) — опубликовала в Сети фотографию, сделанную в кинотеатре, на которой запечатлена в брюках и в кофте с обнаженными плечами.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 69 тысяч лайков.

На фото исполнительница позирует с пачкой попкорна в руках, на ее руке нет обручального кольца.

Снимок подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Ну и постарела ты, Каролина", — отметил korchebnyialeksandr. "Дом восковых фигур...", — написала irakurbakova. "Натянутая такая улыбка", — поделилась мнением annikamaysan.

Ани Лорак показала снимок из кинотеатра и нарвалась на критику / Скриншот с instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.