"Идите в ср*ку": флешмоб Зеленского поддержали Полякова и Кошевой

Полякова обратилась к депутатам / Фото: скриншот из видео

Известная украинская певица Оля Полякова и шоумен Евгений Кошевой записали видеообращение, в котором сказали свое мнение о словах народного депутата Олега Барны журналисту в кулуарах Верховной Рады.

Ролик знаменитости опубликовали в соцсетях с хештегом "Идите в ср*ку".

Полякова заявила, что депутаты, которые позволяют себе нецензурную брань в адрес журналистов, забыли, за чей счет они представляют интересы народа в парламенте.

Кошевой отметил, что нардепы должны заниматься важными для страны вопросами, а не позволять себе открытое неуважение по отношению к работнику СМИ.

Напомним, известный актер, шоумен и телеведущий Владимир Зеленский записал видеообращение к народному депутату Олегу Барне, который прямо в кулуарах Верховной Рады грязно обматерил журналиста Игоря Колтунова, который задал депутату вопрос о "кнопкодавстве".