В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип

Tayanna представила новый клип / Пресс-служба

Украинская певица Tayanna выпустила новый клип на трек "Фантастична жінка".

Ролик появился на YouTube-канале артистки, видео снимали на три телефонные камеры продюсер певицы Алан Бадоев, художник-постановщик Алена Гаджилова и режиссер Дмитрий Дорош.

"Каждый раз, когда я наблюдаю за Tayanna в жизни, по-настоящему влюбляюсь в нее, ее органику и харизму. И мне хотелось создать видео, которое максимально подчеркнет ее такую, какая она есть, когда не позирует перед камерами. Поэтому я облегчил задачу и использовал телефоны, что-то очень привычное, то, что мы используем в жизни, то, что не зажимает. На мой взгляд, это помогло нам достичь максимального растворения артиста в видеоклипе", - рассказал Бадоев.

В клипе Tayanna появляется в двух образах: черном купальнике с глубоким вырезом, и легком макси-платье.

Ранее Tayanna впервые рассекретила отца ребенка, и рассказала о романе с женатым продюсером.