Tayanna покорила идеальными формами в купальнике с глубоким вырезом

Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась с поклонниками фото в купальнике, и анонсировала выход новой песни "Фантастична жінка".

На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала идеальные формы в черном купальнике с глубоким вырезом.

Артистка отметила, что песня будет доступна в iTunes с 3 августа. Автором слов и музыки выступила сама Tayanna, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

Поклонники отметили, что с нетерпением ждут новой песни артистки, и восхитились ее фигурой.

"Наконец-то! Мы готовы", "Очень красивая", "Какая фигура!", "Ваау, фигура шик!", - расхваливали поклонники.

Ранее Tayanna появилась в сексуальном образе на обложке журнала.