Светлана Тарабарова презентовала новый альбом с необычным названием

Светлана Тарабарова презентовала новый альбом / Пресс-служба

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова спустя месяц после рождения первенца представила новый альбом под названием "23:25".

Эти цифры особенные для певицы - именно в это время она стала счастливой мамой первенца. Практически всю пластинку Светлана написала во время беременности, будучи в приподнятом настроении и чувствуя вдохновение, поэтому выбор названия был вполне очевидным.

Песни из нового альбома призывают слушателей на "светлую сторону музыки", согревают и дают надежду: "Почуй мене", "Не чекай", "Казково", "В моєму серці ти", "Мрій, мрій, мрій", "Невипадково", "Ти особливий". Заглавный сингл "Добре серце", который Тарабарова презентовала в день рождения сына, трогает до глубины души, а шуточная "Хочу бути тільки з тобою" оставляет самые позитивные эмоции.

Светлана Тарабарова во время сьемок видеофильма / Пресс-служба

38-минутный музыкальный видеофильм создал известный художник Лесь Панчишин, который сумел отобразить в кадре один день, 24 часа, из жизни артистки.

"Мне было важно, чтобы картинка в кадре была теплая, настоящая, даже немного "аналоговая". И я очень благодарна Лесю за то, что он почувствовал мою музыку и увидел меня именно такой", – прокомментировала Тарабарова.

Светлана Тарабарова во время сьемок видеофильма / Пресс-служба

Третий студийный альбом артистки доступен в iTunes и на всех цифровых площадках, а видео-версия – на официальном YouTube-канале певицы.

Ранее Светлана Тарабарова рассказала о партнерских родах с мужем.