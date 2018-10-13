"У нас и так молодежь тупая": Настю Каменских разнесли за ошибку в названии альбома

Настя Каменских презентовала новый альбом / https://www.instagram.com/gg_project/

Известная украинская певица Настя Каменских на днях презентовала свой первый сольный альбом No Komments, в который вошли 10 песен, включая такие хиты певицы, как "Это моя ночь", "Дай мне" и "Тримай".На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она позирует на вечеринке в честь презентации альбома.

"Вчера состоялась презентация моего первого сольного альбома No Komments и официального клипа к песне Lomala. Это было незабываемо! Если и начинать новую главу своей жизни, то только так и только с вами. Дальше, будет еще круче - я обещаю", - написала певица.Подписчики обратили внимание на то, что певица написала название альбома на английском с ошибкой: вместо "Comments" она написала "Komments".

"Скажите ей кто-нибудь, что там ошибка в слове Comments", "Comments, а не komments", "Аxxaxaxxa, раз ты теперь типа богиня и хочешь, чтоб на тебя молились подростки, им хоть мозги не захламляй х*йней всякой! Это я про ошибку в названии твоего псевдо альбома! В ср*ку такие рекламные концепции! У нас и так молодежь тупая", - писали юзеры.

Но нашлись и те, кто понял, что певица не допустила ошибку – это сделано специально.

"Думаю в данном случае тут все в порядке. Видно же задумку – NK – No Komments, игра буквами. Там работает огромное количество профессионалов своего дела, поверьте, ни один шаг, ни один ход не сделается без профессионального взгляда большого количества людей. Так что просто наслаждаемся", - считают подписчики.

Ранее Настя Каменских шокировала поклонников клипом Lomala 16+.