"У нас и так молодежь тупая": Настю Каменских разнесли за ошибку в названии альбома

Певица презентовала свой первый сольный альбом.
Известная украинская певица Настя Каменских на днях презентовала свой первый сольный альбом No Komments, в который вошли 10 песен, включая такие хиты певицы, как "Это моя ночь", "Дай мне" и "Тримай".На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она позирует на вечеринке в честь презентации альбома.
"Вчера состоялась презентация моего первого сольного альбома No Komments и официального клипа к песне Lomala. Это было незабываемо! Если и начинать новую главу своей жизни, то только так и только с вами. Дальше, будет еще круче - я обещаю", - написала певица.Подписчики обратили внимание на то, что певица написала название альбома на английском с ошибкой: вместо "Comments" она написала "Komments".
"Скажите ей кто-нибудь, что там ошибка в слове Comments", "Comments, а не komments", "Аxxaxaxxa, раз ты теперь типа богиня и хочешь, чтоб на тебя молились подростки, им хоть мозги не захламляй х*йней всякой! Это я про ошибку в названии твоего псевдо альбома! В ср*ку такие рекламные концепции! У нас и так молодежь тупая", - писали юзеры.
Но нашлись и те, кто понял, что певица не допустила ошибку – это сделано специально.
"Думаю в данном случае тут все в порядке. Видно же задумку – NK – No Komments, игра буквами. Там работает огромное количество профессионалов своего дела, поверьте, ни один шаг, ни один ход не сделается без профессионального взгляда большого количества людей. Так что просто наслаждаемся", - считают подписчики.
Вчера состоялась презентация моего первого сольного альбома "No Komments" ? и официального клипа к песне #LOMALA ? Это было незабываемо! ? Если и начинать новую главу своей жизни, то только так и только с вами. Дальше, будет ещё круче - я обещаю ? Спасибо всем друзьям и коллегам за то, что разделили со мной этот чудесный вечер ❤ Огромная благодарность любимым @gg_project @ludagolubitskaya @golubitskaya за непревзойденную организацию мероприятия. @vova_ostapchuk за настроение этого вечера! Ты нереально крутой? За восхитительные декорации и атмосферу диких джунглей лучшей международной компании по флористике и декору @fiori_ua. Спасибо безумно вкусному и гостеприимному ресторану @alaskakyiv. А за сумасшедше красивые световые эффекты и техническую поддержку такого важного для меня мероприятия Alight LIGHTING & Technical Management и компании ASPRO
Ранее Настя Каменских шокировала поклонников клипом Lomala 16+.