"Очень необычно и игриво": украинская телеведущая покорила горячей фотосессией

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук взволновала фанатов новой фотосессией.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в тренажерном зале, одетая в обтягивающую спортивную форму. Свою аппетитную фигуру Валерия демонстрировала, не стесняясь.

Поклонники признались, что для них было неожиданностью увидеть Крук в таком образе, но заверили, что кудри ей очень идут.

"Прикольно! Такая в стиле 90х", "Очень неожиданный образ", "Шакира", "Очень необычно, игриво, по-новому", - расхваливали поклонники.

Ранее Валерия Крук поделилась жаркими фото.