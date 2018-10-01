"Твое тело идеальное": украинская телеведущая поделилась жаркими фото

Валерия Крук взволновала фанатов аппетитными формами в купальнике.
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук вновь покорила поклонников своими идеальными формами.
На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в двух купальниках: крохотном бикини, которое подчеркивает округлости Крук, и слитном белом купальнике, который обнажил часть пышной груди знаменитости.
Поклонники восхитились красотой Валерии, и оставили десятки комплиментов.
"Мало того, что Вы шикарно-необыкновенно-великолепная, Вы еще умная, мудрая и с потрясающей энергетикой!", "Какая же Вы шикарная, нет слов для этой красоты", "Лера, твое тело идеальное", "Шикарная Валерия!", - расхваливали подписчики.
Девочки, мои Дорогие, опять или снова ? поступил запрос на пост о борьбе с целлюлитом! Вот кладу руку на сердце, не считаю особо нужным и важным объяснять сейчас причину появления и развития целлюлита, изъясняясь терминологией, которую все равно Вы не запомните, так как это и ненужно! Ещё и ещё раз повторюсь : целлюлит - это следствие плохого обмена веществ и неправильного питания! ⠀ Целлюлит - это структурные изменения в подкожном слое, ведущие к нарушению микроциркуляция и лимфатического оттока! Это застойные явления в жировой ткани, которые приводят к ее дистрофии. Нужно принять к сведению тот факт, что медики целлюлит болезнью не считают!! То есть нас с Вами волнует только не совсем эстетичный вид! Ведь верно?? ⠀ Девчонки, выход из этой ситуации проще не придумаешь! Откажитесь от хлебо-булочных изделий и сахара! Совсем уберите из рациона! И Вы увидите, что даже без наличия спорта в Вашей жизни, Ваш ненавистный целлюлит исчезнет!!! Конечноооо, если Вы совместите с правильным питанием и спорт, и массажи, это будет просто великолепно и результат будет достигнут быстрее. Ваша попа просто Вам скажет: "Спасибо"! ? но в первую очередь, разберитесь с питанием!!!??? Для меня уже давно питание является топливом, а не способом заедания плохого настроения или источником сиюминутной радости! Возьмите себя в руки! Это не самый сложный отказ в жизни, правда! ⠀ Будете заниматься спортом - супер! Будете ходить на процедуры - умнички! ⠀ Кстати, рекомендация от меня! Не реклама ?❗️❗️❗️ Когда я не успевала подсушиться к выступлению в Европе, я делала процедуры в клинике @facefigure_kiev Это фантастика!!!!! Симбиоз инновационных аппаратов и золотых рук специалистов, сделали мое тело идеальным за ❗️ Внимание ❗️ за 10 дней! Можете потом написать слова благодарности мне в Директ! Поделитесь впечатлениями! Вы останетесь довольны, гарантирую! ⠀ Но! Если Вы будете есть опять ?, то и попа будет тоже ?? это замкнутый круг! Процедуры Вам сделают красоту, а булки Вам ее испортят!? ⠀Продолжение ниже ???
Ранее Валерия Крук похвасталась стройной фигурой в купальнике.