"Твое тело идеальное": украинская телеведущая поделилась жаркими фото

Валерия Крук покрасовалась в стильном купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук вновь покорила поклонников своими идеальными формами.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в двух купальниках: крохотном бикини, которое подчеркивает округлости Крук, и слитном белом купальнике, который обнажил часть пышной груди знаменитости.

Поклонники восхитились красотой Валерии, и оставили десятки комплиментов.

"Мало того, что Вы шикарно-необыкновенно-великолепная, Вы еще умная, мудрая и с потрясающей энергетикой!", "Какая же Вы шикарная, нет слов для этой красоты", "Лера, твое тело идеальное", "Шикарная Валерия!", - расхваливали подписчики.

Ранее Валерия Крук похвасталась стройной фигурой в купальнике.