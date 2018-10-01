"Твое тело идеальное": украинская телеведущая поделилась жаркими фото

1 октября 2018, 05:07

Валерия Крук взволновала фанатов аппетитными формами в купальнике.

Валерия Крук
Валерия Крук покрасовалась в стильном купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук вновь покорила поклонников своими идеальными формами.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в двух купальниках: крохотном бикини, которое подчеркивает округлости Крук, и слитном белом купальнике, который обнажил часть пышной груди знаменитости.

Поклонники восхитились красотой Валерии, и оставили десятки комплиментов.

"Мало того, что Вы шикарно-необыкновенно-великолепная, Вы еще умная, мудрая и с потрясающей энергетикой!", "Какая же Вы шикарная, нет слов для этой красоты", "Лера, твое тело идеальное", "Шикарная Валерия!", - расхваливали подписчики.

Девочки, мои Дорогие, опять или снова ? поступил запрос на пост о борьбе с целлюлитом! Вот кладу руку на сердце, не считаю особо нужным и важным объяснять сейчас причину появления и развития целлюлита, изъясняясь терминологией, которую все равно Вы не запомните, так как это и ненужно! Ещё и ещё раз повторюсь : целлюлит - это следствие плохого обмена веществ и неправильного питания! ⠀ Целлюлит - это структурные изменения в подкожном слое, ведущие к нарушению микроциркуляция и лимфатического оттока! Это застойные явления в жировой ткани, которые приводят к ее дистрофии. Нужно принять к сведению тот факт, что медики целлюлит болезнью не считают!! То есть нас с Вами волнует только не совсем эстетичный вид! Ведь верно?? ⠀ Девчонки, выход из этой ситуации проще не придумаешь! Откажитесь от хлебо-булочных изделий и сахара! Совсем уберите из рациона! И Вы увидите, что даже без наличия спорта в Вашей жизни, Ваш ненавистный целлюлит исчезнет!!! Конечноооо, если Вы совместите с правильным питанием и спорт, и массажи, это будет просто великолепно и результат будет достигнут быстрее. Ваша попа просто Вам скажет: "Спасибо"! ? но в первую очередь, разберитесь с питанием!!!??? Для меня уже давно питание является топливом, а не способом заедания плохого настроения или источником сиюминутной радости! Возьмите себя в руки! Это не самый сложный отказ в жизни, правда! ⠀ Будете заниматься спортом - супер! Будете ходить на процедуры - умнички! ⠀ Кстати, рекомендация от меня! Не реклама ?❗️❗️❗️ Когда я не успевала подсушиться к выступлению в Европе, я делала процедуры в клинике @facefigure_kiev Это фантастика!!!!! Симбиоз инновационных аппаратов и золотых рук специалистов, сделали мое тело идеальным за ❗️ Внимание ❗️ за 10 дней! Можете потом написать слова благодарности мне в Директ! Поделитесь впечатлениями! Вы останетесь довольны, гарантирую! ⠀ Но! Если Вы будете есть опять ?, то и попа будет тоже ?? это замкнутый круг! Процедуры Вам сделают красоту, а булки Вам ее испортят!? ⠀Продолжение ниже ???

Публикация от Валерия Крук (@valeriyakruk)

Ранее Валерия Крук похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Валерия Крук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:01
Писатель объяснил, почему путинский режим рухнет
05:42
Пластическая хирургия в Украине: что меняют чаще всего и почему не стоит делать операцию в октябре-2018
05:07
"Твое тело идеальное": украинская телеведущая поделилась жаркими фото
04:29
"Управляемый хаос": Лещенко объяснил, на что рассчитывает действующая власть в Украине
03:52
В Китае взорвали мост длиной в 1,5 километра Видео
03:04
В США девушка-соцработник за алкоголь склоняла к сексу пьяниц и наркоманов
02:10
В ОБСЕ потребовали от России освободить Сущенко
01:36
Позировала в трусиках и топике: американская модель сверкнула грудью
00:50
Рэпер Канье Уэст теперь просто YE
00:36
В Киеве неизвестный обстрелял патрульную машину
30 сентября, воскресенье
23:42
В Запорожье перевернулся катер с пьяными чиновниками Видео
23:25
На видео взрыва в "Сепаре" не показали убийцу - журналист
22:46
Скончался легендарный американский музыкант
22:42
УПЦ получит Томос об автокефалии уже в начале октября - СМИ
22:26
Порошенко перебил ведущего CNN на вопросе об Онищенко
22:09
Американский офицер распек ВСУ за непрофессионализм
21:51
Путинские войска проведут военные учения в Сербии
21:16
Глава МИД Британии пообещал покончить с российскими агентами в стране
21:07
Фанаты "Ворсклы" пришли на матч в футболках с портретом Гитлера
20:27
Ким Чен Ын презентовал президенту Южной Кореи пушистый подарок
20:21
Названа сумма заплаченного украинцами военного сбора
19:56
"Ребята, давайте жить дружно!": Кадыров ответил на заявление США о блокаде России флотом США
19:36
Смеявшимся над Трампом на Генассамблее ООН пригрозили последствиями
19:13
В Сеть выложили видео момента подрыва Захарченко изнутри кафе "Сепар" Видео
19:05
Украина захотела купить у США системы ПВО
18:46
Член британской королевской семьи тайно побывал в России
18:24
Тарифы, зарплаты, перевод часов и проблемы с Инетом: что меняется для украинцев в октябре-2018 Видео
18:23
Москва готова выпустить Сенцова, если США освободит троих россиян - СМИ
17:49
Названо число погибших российских военных за годы операции РФ в Сирии
17:18
В Сети опубликовали видео погибших под Горловкой детей - 18+ Видео
17:08
Порошенко поблагодарил Путина в эфире CNN
16:45
В Госстате рассказали, как изменилась средняя зарплата в Украине и где больше всего платят Видео
16:35
В "Укрзализныце" назвали средний возраст локомотивов
16:07
В Польше рассказали о конфликте идентичности с Украиной
15:36
Супрун предложила снижать смертность в Украине танцами
15:09
"Проверка звука": Энрике Иглесиас прибыл в Киеве и показал видео с "Олимпийского" Видео
14:59
Когда и как переводить часы в Украине на зимнее время-2018 без вреда для здоровья
14:51
Ницой заявила, что жители Донбасса должны заслужить украинское гражданство
14:39
Трагедия в "ДНР": в Горловке погибли трое детей
14:34
На военном полигоне под Херсоном прогремел взрыв
14:27
Больше, чем "Олимпийский" в Киеве: к Земле приближается гигантский астероид
14:19
В Раде рассмотрят постановление об отставке Супрун
14:01
В Киеве напали на приемную лидера "Нацкорпуса" Билецкого
13:44
"До такого опустился – что скоро по миру будут гонять": эксперт рассказала о роковой ошибке Путина в деле Скрипалей Видео
13:37
Москва отреагировала на заявление главы МВД США о морской блокаде России
13:12
Настя Каменских похвасталась сексуальным фото из Майами Видео
12:47
"Осталось, чтобы Путин поздравил лично": новой "Мисс Финляндия-2018" стала русская Фото
12:37
В Индонезии количество жертв цунами превысило 830 человек Фото
12:07
Писатель объяснил, почему Путин не освобождает Сенцова Видео
12:04
"Едешь как по кладбищу": СМИ узнали, что творится в Донецке после "предвыборного" взрыва Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять