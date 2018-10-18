Кольцо на безымянном пальце: Светлана Лобода заинтриговала фанатов семейным фото с мужчиной

Светлана Лобода заинтриговала фанатов / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала фанатов новым фото, и вновь заставила гадать, кто является ее таинственным возлюбленным.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует с детьми – старшей дочерью Евой и младшей Тильдой. Малышку на снимке придерживает мужская рука.

Подписчики певицы заметили кольца на безымянных пальцах Лободы и мужчины, и посчитали, что артистка уже вышла замуж за отца ее ребенка – предполагаемо, это солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

"Типо муж есть, но вам не покажу", "Чья это волосатая лапища?", "А все увидели кольца на безымянном пальце у обоих?", "По-любому начали все гуглить руки Тилля", - писали юзеры.

Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. В СМИ активно обсуждается слух о том, что именно Тилль является отцом будущего ребенка Лободы – мол, даже срок совпадает.

Ранее Светлана Лобода покорила фанатов откровенным видео.