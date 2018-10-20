Без макияжа на фоне Днепра: Катя Осадчая похвасталась осенними фото

Снимки, опубликованные телеведущей в соцсети, собрали десятки тысяч лайков.
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена без макияжа на фоне осеннего Киева.
Снимки были сделаны в одном из парков столицы, они собрали десятки тысяч лайков, говорится на странице ведущей в Instagram.
На одном из фото за спиной Осадчей был виден Днепр и соединяющий его берега Парковый мост (пешеходный мост).
"Какая прекрасная в этом году осень! Сегодня (в пятницу, 19 октября, — Ред.) нашла между делами час времени и просто сама гуляла по парку. Прекрасная пора!!!", — подписала снимки телеведущая.
Ранее сообщалось, что Катя Осадчая покрасовалась в шикарном образе — была запечатлена на видео в длинном платье с открытыми плечами, обильно декорированном блестящими камнями.