"Адские туфли": Светлана Лобода перед российским шоу "покаталась на велосипеде", опубликовано видео

Светлана Лобода перед появлением в российском шоу сделала упражнение "велосипед" / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть видеоролик, на котором она лежа качает пресс в латексном костюме и в желтых туфлях перед появлением в эфире российской программы "Вечерний Ургант".

Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 670 тысяч просмотров.

На видео запечатлено, как исполнительницы делает упражнение под названием "велосипед".

"Света, угомонись, а. Иди уже в эфир… что это за адские туфли?", — спросил у певицы кто-то из знакомых.

Видео по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Света, ты огонь", — считает rimysbka. "Хах, такая невозмутимая", — отметила mazafakushka. "Ей нельзя останавливаться! Нужно держать фигуру!!! А тапки — вообще жесть", — поделилась мнением _ylianka_88.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.