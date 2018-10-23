Вера Брежнева восхитила фанатов фото без макияжа

Вера Брежнева показала лицо без макияжа / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева покорила фанатов своим внешним видом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram без макияжа. Артистка предстала без грамма косметики в сером свитшоте.

"Доброе утро и снова в путь", - написала артистка.

Поклонники расхвалили внешность артистки, отметив, что она выглядит намного моложе 36 лет.

"Вы такая мягкая, теплая и уютная", "Красотка, ты изумительно выглядишь", "Верунька, ну ты просто идеальна", "Естественная и красивая", - расхваливали фанаты.

Ранее Вера Брежнева покрасовалась в необычном образе.