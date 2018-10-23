"Опасная женщина": Светлана Лобода заворожила поклонников стильным нарядом

Светлана Лобода покрасовалась в блестящем платье / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода покорила фанатов новым образом.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором она позирует в черной кожаной куртке, блестящем мини-платье и в темных очках. Образ артистка дополнила небрежной укладкой и красной помадой.

Не всем фанатам понравились очки певицы, а вот ее фигура и сам наряд удостоились десятков комплиментов.

"Очки ужасные! А сама браво!", "Опасная женщина", "Лобода пришла, чтобы разбить мое сердечко", "Девушка-космос", - расхваливали поклонники.

Ранее Светлана Лобода перед российским шоу "покаталась на велосипеде", опубликовано видео.