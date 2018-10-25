"Это уродство": Ани Лорак разнесли за странный наряд

Ани Лорак раскритиковали за наряд / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику из-за неудачного наряда.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она позирует в оверсайз пиджаке с обьемными плечами.

Подписчики посчитали, что наряд на стройной Лорак выглядит несуразно, и лишь портит ее внешность.

"Пиджак снят с медведя что ли?", "Мода модой, но это уродство", "Ужасное фото, наряд мрачный, страшный, висит как чучело, ну и глаза не горят вообще, что-то ей совсем плохо", "Какая-то несуразность, а не пиджак", - возмущались подписчики.

Ранее Ани Лорак распекли за использование дочери ради рекламы.