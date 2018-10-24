"Как не стыдно!": Ани Лорак распекли за использование дочери ради рекламы

Ани Лорак с дочерью прорекламировали торт / https://www.instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику из-за рекламного поста.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она и ее 7-летняя дочь София едят торт. В подписи к фото Лорак указала изготовителя сладостей, и анонсировала выпуск новой линейки тортов.

"Первые каникулы Софии отмечаем дегустацией тортов. Ренат Агзамов выпустил новую линейку абсолютно натуральных тортов по народным рецептам домохозяек. Это так вкусно!", - подписала фото артистка.

Подписчики удивились тому, что Лорак кушает сладкое, и обвинили ее в использовании дочери ради рекламы.

"Вы едите тортики?", "Ооо тортики, а фигурка не треснет? Или потом волшебные таблетки? Звезды быстро худеют, какой у них способ?", "А тортик Каролине для видимости", "И она туда же…Без рекламы уже нельзя или мало денег получает от концертов?", "Как не стыдно ребенка эксплуатировать ради рекламы!", "Соню заставила есть, а сама, видимо, таким не питается", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак получила новую награду в России.