В России Ани Лорак получила новую награду, опубликовано фото

Ани Лорак похвасталась новой российской наградой / instagram.com/anilorak

В Российской Федерации украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила награду в рамках премии "Прорыв года — 2018".

Артистка победила в номинации "Лучшее концертное шоу", говорится на ее странице в Instagram.

"… шоу "Дива" признано лучшим в номинации "Концертное шоу года 2018"!, — похвасталась достижением певица.

Также исполнительница показала фотографию, на которой запечатлена с наградой на красной дорожке.

Ани Лорак похвасталась новой российской наградой / instagram.com/anilorak

Ранее стало известно, что Ани Лорак победила на премии от Russian Music Box в номинациях "Лучшая певица" и "Шоу года".

Напомним, мужа певицы — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что артистка разводится с супругом.