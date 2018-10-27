Гибель Поплавской: в Сети появилось неизданное интервью актрисы

В СМИ появились неизданные фразы Марины Поплавской / Скриншот видео с youtube.com

В Сети появились ранее неопубликованные цитаты погибшей в страшном ДТП Марины Поплавской.

Актриса делилась маленькими историями о жизни, любви, мужчинах и красоте, сообщает "КП в Украине".

Поплавская признавалась, что не хочет усложнять жизнь другим людям.

"Я не хочу усложнять жизнь другим людям, им и без меня сложно. Я считаю так: люди, будьте проще! Это правда. Я всегда говорила – даже если все отвернутся, и меня будут любить маленькие сердца моих двух племянниц и моя сестра, мне этого хватит. Для меня это – весь мир, и я буду счастлива. Я не кривлю душой", - признавалась артистка.

Для Поплавской главными качествами в мужчине были юмор и огонь в глазах.

"С точки зрения внешности, мой типаж – Дольф Лундгрен и Антонио Бандерас. А какая мужская притягательность и мужское начало были в Евгении Евстигнееве в фильме "Ночные забавы"! Но если человек с юмором, то и Денни де Вито красавец. Самое главное – быть с огнем в глазах", - говорила артиситка.

Поплавская также с юмором относилась и к своей внешности.

"Я верю в химию чувств. И в то, что человека надо принимать безгранично. А вот бегать вокруг меня с рулеткой не надо. Я и так знаю, что я – красивая женщина", - говорила актриса.

Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.

Ранее в полиции рассказали о грязной спекуляции на имени звезды "Дизель шоу".