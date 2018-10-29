"Куда Алла смотрит?": Максим Галкин взбудоражил Сеть полуголым фото

Максим Галкин взволновал фанаток новым фото / instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин взволновал подписчиков новым фото.

На своей странице в Instagram Галкин поделился снимком из гримерки. На фото юморист запечатлен лишь в штанах, демонстрируя оголенный торс.

"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать", - подписал селфи артист.

Подписчики отметили, что юморист преувеличивает насчет живота, а вот подмышки посоветовали ему побрить.

"Куда Алла смотрит?", "Ну подмышки то побрить надо...", "Небритые подмышки это ужасно", "Ой, так уж и жирное! На комплименты нарываетесь?", - писали юзеры.

Ранее в сети раскритиковали фото МаксимаГалкина с Николаем Басковым.