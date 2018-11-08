"Кто эта Афродита?": Надежда Мейхер покорила фанатов формами в купальнике

Певица продемонстрировала стройные ноги.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская взволновалал поклонников снимком в купальнике.
На своей странице Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в черном слитном купальнике, соломенной шляпке и коктейлем.
Фанаты отметили, что Мейхер выглядит очень сексуально, и сравнили ее с богиней красоты и любви Афродитой.
"Очень сексуальная!", "Кто эта Афродита?", "Божественна", - расхваливали подписчики.
Ранее Надежда Мейхер восхитила стройной фигурой в купальнике.