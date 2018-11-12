Надя Дорофеева показала маму, и рассказала о теплых отношениях в семье

Надя Дорофеева рассказала об отношениях с мамой / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с мамой Ольгой Дорофеевой.

Мама певицы в интервью "Светской жизни" призналась, что очень гордится дочерью, и иногда даже пользуется титулом мамы Нади Дорофеевой.

"Сегодня мне Надя сказала: "Мама, мне нужно с тобой серьезно поговорить, у тебя началась звездная болезнь". Выходит какой-нибудь журнал, я прошу у Нади 20, нет 25, нет 30 штук себе. А она меня спрашивает, куда их. А я говорю, что везде хожу, от больницы до пенсионного фонда. Надю знают в Крыму, любят причем все, независимо от возраста. Я сначала журнал, а потом уже свою проблему", - рассказала Ольга Дорофеева.

Мама Нади открыто принимает эксперименты дочери со стилем, и не ругает ее за обнаженные фото, даже наоборот - советует демонстрировать все, что можно.

"У нас проблема. Я ей говорю, сколько можно одеваться, как монахиня, быстро все сняла с себя", - отметила мама певицы.

Сама Надя призналась, что, когда она снималась в откровенной фотосессии для журнала MAXIM, у нее был стресс, а мама ее поддержала.

"Когда у нас была фотосессия, лет 7 назад у меня был очень серьезный эмоциональный стресс, потому что меня пригласили, и я понимала, что это для поп-певицы необходимая вещь, это как работа. Я звонила маме, и она сказала мне, что чего я стыжусь, что за комплексы у меня, я должна быть красивой. Маме вообще нравится, когда у меня что-то есть и когда я худею, она очень переживает и просит меня есть больше", - вспомнила Надя.

Также мама артистки рассказала недавнюю историю, которая произошла с мужем Нади Владимиром Дантесом.

"Вот сегодня было такое. Я спросила у Вовы, что он будет делать, говорит, что в шкафу приберется, я захожу через 15 минут, а он лежит. Я говорю ему: "Вова, извини, что я мешаю твоей интенсивной уборке". Я ему и сказала, Вова, я для того и теща, чтобы ты меня хоть немного ненавидел, но он сказал: "Да что вы, я вас люблю, но я немного полежу". Говорю, лежи, все же я потом уберу", - призналась мама артистки.

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в топе и кожаных штанах.