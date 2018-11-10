"На стиле": Надя Дорофеева покрасовалась в топе и кожаных штанах

Надя Дорофеева поделилась фото стильного образа / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева восхитила фанатов стильным нарядом.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, на которых она позирует в белом топе и кожаных черных штанах с высокой посадкой, в белых кроссовках и куртке в тон.

Подписчики назвали Дорофееву иконой стиля, и расхвалили за выбор одежды.

"На стиле... Это действительно красиво", "Икона стиля", "Выглядите потрясающе", "Такоооой классный образ", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева удивила фанатов дерзким образом.