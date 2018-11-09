"Очень смело": Надя Дорофеева удивила фанатов дерзким образом

Надя Дорофеева удивила дерзким образом / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram два фото, на которых она покрасовалась в свитшоте с принтом обложки первого альбома рок-группы Nirvana, куртке из коллаборации Moschino и H&M, короткой красной клетчатой юбке, плотных черных колготках и белых кроссовках. Дополняют образ очки в стиле 90-х годов.подписчики отметили, что певице такой стиль очень идет.

"Не узнала тебя", "Просто шикарно", "Шикарно как всегда! Очень смело белые носки на черные колготки - но в целом выглядит супер стильно!", "Стильная", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева в топе со стразами отыграла DJ-сет.