"Улыбка, каблуки, дорога": Вера Брежнева раскрыла подробность из личной жизни

Вера Брежнева утверждает, что чаще всего не носит обувь на каблуках и не распускает волосы / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева поделилась, что ее самое частое состояние — с улыбкой, без каблуков и с собранными волосами.

Исполнительница также часто находится в дороге, говорится на ее странице в Instagram.

"Самое частое мое состояние: … с чемоданом… с телефоном… в сердце — любовь…", — написала артистка.

Публикация с подробностью из личной жизни за 22 часа собрала более 111 тысяч лайков, ее по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Всегда на высоте", — считает izotova17alena. "Ты — богиня!!!", — похвалил qriqoriy1986. "Вауууу", — поделилась мнением tahmina_ttt. Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Позже певица и ее муж — композитор, продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером".