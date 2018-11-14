"Улыбка, каблуки, дорога": Вера Брежнева раскрыла подробность из личной жизни

Певица отметила, что часто не расстается с телефоном.
Украинская певица Вера Брежнева поделилась, что ее самое частое состояние — с улыбкой, без каблуков и с собранными волосами.
Исполнительница также часто находится в дороге, говорится на ее странице в Instagram.
"Самое частое мое состояние: … с чемоданом… с телефоном… в сердце — любовь…", — написала артистка.
Публикация с подробностью из личной жизни за 22 часа собрала более 111 тысяч лайков, ее по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Всегда на высоте", — считает izotova17alena. "Ты — богиня!!!", — похвалил qriqoriy1986. "Вауууу", — поделилась мнением tahmina_ttt.Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Позже певица и ее муж — композитор, продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером".