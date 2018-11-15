"Как на трассе": Ани Лорак разнесли за экстремально короткое платье

Артистка появилась на музыкальном шоу в откровенном наряде.
Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику от подписчиков из-за мини-платья.
На своей странице в Instagram артистка поделилась роликом со сьемок российского шоу "Голос". На видео певица в коротком черном платье и с глубоким декольте, которое прикрыто полупрозрачной сеточкой, поприветствовала других членов жюри.
Подписчики не оценили такой откровенный наряд артистки, и назвали Лорак вульгарной.
"Как на трассе", "Зачем такое платье? Очень неуместно", "Красиво, но платье очень короткое, вульгарно", "Ани Лорак в прет-а-порте. Массовый пошив для портовых барышень", "Вульгарная женщина", - возмущались юзеры.
Ранее Ани Лорак показала селфи в кокетливой позе.