"Как на трассе": Ани Лорак разнесли за экстремально короткое платье

Ани Лорак появилась в вызывающем наряде / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику от подписчиков из-за мини-платья.

На своей странице в Instagram артистка поделилась роликом со сьемок российского шоу "Голос". На видео певица в коротком черном платье и с глубоким декольте, которое прикрыто полупрозрачной сеточкой, поприветствовала других членов жюри.

Подписчики не оценили такой откровенный наряд артистки, и назвали Лорак вульгарной.

"Как на трассе", "Зачем такое платье? Очень неуместно", "Красиво, но платье очень короткое, вульгарно", "Ани Лорак в прет-а-порте. Массовый пошив для портовых барышень", "Вульгарная женщина", - возмущались юзеры.

Ранее Ани Лорак показала селфи в кокетливой позе.