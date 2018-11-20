"Тебя что, выгнали?": Ани Лорак приехала в Киев

20 ноября 2018, 10:57

Певица позировала в лифте с чемоданами.

Лорак
Ани Лорак приехала в Киев / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак вернулась в Киев, чем вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.

На своей странице в Instagram артистка поделилась черно-белым фото с лифта, на котором она позирует с двумя чемоданами,  отметив геолокацию в Киеве. 

Одни подписчики приветствовали певицу, и отметили, что ждут ее концертов в Украине, другие же поинтересовались, не выгнали ли артистку из России.

"Добро пожаловать домой", "Ани, когда шоу в Украине? Мы очень ждем вас", "Тебя что, выгнали что ли с чемоданом?", "Блудная дочь вернулась", - писали юзеры.

✌️

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Ранее Ани Лорак раскритиковали за соблазнительный танец.

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Ани Лорак
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