"Тебя что, выгнали?": Ани Лорак приехала в Киев

Ани Лорак приехала в Киев / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак вернулась в Киев, чем вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.

На своей странице в Instagram артистка поделилась черно-белым фото с лифта, на котором она позирует с двумя чемоданами, отметив геолокацию в Киеве.

Одни подписчики приветствовали певицу, и отметили, что ждут ее концертов в Украине, другие же поинтересовались, не выгнали ли артистку из России.

"Добро пожаловать домой", "Ани, когда шоу в Украине? Мы очень ждем вас", "Тебя что, выгнали что ли с чемоданом?", "Блудная дочь вернулась", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за соблазнительный танец.