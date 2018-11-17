"Готова сама себя изнасиловать": Ани Лорак раскритиковали за соблазнительный танец

Ани Лорак похвасталась соблазнительным танцем и получила ряд нелестных комментариев / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала видео, на котором запечатлена танцующей соблазнительный танец в блестящем платье с разрезом.

Артистка опубликовала ролик на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 98 тысяч лайков.

Исполнительница танцевала в платье с широкими заостренными плечами и в босоножках.

"…Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя", — подписала видео певица.

Ролик подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Лорак считает, что она выглядит обалденно, сама от себя тащится... И готова сама себя изнасиловать... Но заблуждается и танцует как деревянная…", — отметил dfg1j. "Вульгарно", — написала natasaivvnova5. "Кошмар", — поделилась мнением olya_skladanyk.

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.