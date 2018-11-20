"Организм восстанавливается": Светлана Лобода встревожила сообщением о больнице

Светлана Лобода сообщила, что ее день начался в больнице / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода поделилась, что во вторник, 20 ноября, ее день начался в московской городской клинической больнице им. Сергея Боткина.

Организм потихоньку восстанавливается, написала артистка на своей странице в Instagram.

"Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку… Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате…", — написала исполнительница.

Сообщение, опубликованное Лободой, взволновало ряд интернет-пользователей. "Что было с ней?", — спросила narcissus_. "Светусик!!! Все будет хорошо... Мы с тобой...", — написала tolstuxa85. "Ох ты ж епрст!... Что ж организм-то сдаваться начал так?!...", — поинтересовалась natalyanisimova_pr_starway.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.