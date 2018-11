"Организм восстанавливается": Светлана Лобода встревожила сообщением о больнице

View this post on Instagram

Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку ?Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате- @anitatsoy - твоя помощь в самой экстренной ситуации- абсолютно бесценна. Благодарю тебя ? Потихоньку организм восстаеавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог . Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер #instadrama #video #comingsoon #держиголовувыше#будьсильным#всегда