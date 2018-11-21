Звезда "Дизель-шоу" показал, как ходит с костылями после трагического ДТП

Егор Крутоголов / NikLife

Актер из труппы популярной юмористической передачи "Дизель Шоу" Егор Крутоголов вернулся к активным съемкам после масштабного ДТП на Киевщине, в которой погибла его коллега Марина Поплавская.

В своем Facebook артист опубликовал видео со съемочной площадки комедийного сериала "Медфак", посвященного учебе в медицинской академии и жизни в общежитии студентов-медиков.

Пока Крутоголов вынужден передвигаться на костылях из-за травм, полученных в ДТП, однако отыграл все свои сцены по первоначальному сценарию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пострадавшая в аварии актриса"Дизель-шоу" прервала долгое молчание в Сети.