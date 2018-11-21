"Красота, стиль, креатив!": Светлана Лобода очаровала снимком в сдержанном образе

Светлана Лобода покрасовалась в сдержанном образе / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала черно-белую фотографию в платье с длинными рукавами.

Снимок в сдержанном образе артистка разместила на своей странице в Instagram, за три часа он собрал более 36 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена с распущенными волосами в светлом платье, она дополнила образ широким поясом.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Красота + стиль + креатив!" — считает dashazaychik23. "Красотка", — написал evgenij_svoboden. "Одна из лучших фоток", — поделился мнением alexshic43.

Светлана Лобода покрасовалась в сдержанном образе / instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.