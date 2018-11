Зажигательная латинская песня Каменских попала в мировой чарт Billboard

Каменских посетила престижную музыкальную премию / Фото: пресс-служба NK

Песня Peligroso известной украинской певицы Насти Каменских попала в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard.

Как сообщается на официальном сайте Billboard, хит украинки был включен в чарт Tropical Songs в категории Новинка и сразу же оказался на 24 месте среди самых популярных латиноамериканских песен и их исполнителей, таких как Marc Anthony, Ozuna, Natti Natasha.

Как известно, Каменских стала первым украинским артистом, которому удалось завоевать любовь латиноамериканского слушателя и попасть в один из самых авторитетных мировых чартов.

Это не первая награда для латинской композиции Каменских. Неделей раннее Peligroso занял первую строчку в рейтинге Music Choice (Most Added Tropical Song of the Week).

Недавно NK вернулась с 19-й ежегодной Латиноамериканской премии Грэмми, которая прошла в Лас Вегасе. Каменских стала популярной в Латинской Америке, ее хит прозвучал в эфирах самых рейтинговых каналов региона Univision, Telemundo и ¡Hola! TV.

Напомним, ранее в Украине Каменских обвинили в плагиате. Пользователи YouTube в комментариях под видео обратили внимание на то, что композиция Peligroso очень похожа на трек La Cintura испанского исполнителя Alvaro Soler.